Richtung Allzeithoch: Kupferpreis treibt Aktie von Doré Copper an!

Der Kupferpreis nimmt das Allzeithoch aus dem Februar 2011 ins Visier. Mit dem steigenden Preisen legt auch die Aktie von Doré Copper Mining kräftig zu.

Bauholz, Kaffee, Weizen , Eisenerz oder Soja: derzeit kennen die Preise kein Halten. Es wird erwartet, dass die Inflationsrate in den USA bereits im April auf über 3 Prozent steigt. Unter Börsianern wird heiß diskutiert, ob diese Preissteigerungen nur eine vorübergehende Erscheinung sind – so wie mehrfach in der vergangenen Dekade – oder ob wir mit einer dauerhaft höheren Inflation leben müssen. Fakt ist: Kupfer gehört schon seit geraumer Zeit zu den Gewinnern an den Märkten. Das Metall profitiert aber nicht nur vom inflationären Umfeld, sondern von einer steigenden Nachfrage durch die Batterie-Industrie sowie die Erneuerbaren Energien und den weltweiten Ausbau der Infrastruktur. Die Dekarbonisierung läuft!

Kupfer ist das neue Öl!

Diese Woche setzen die Industriemetalle angeführt von Kupfer jedenfalls ihren Höhenflug fort. Kupfer nähert sich der 10.000 US-Dollar Marke, dem höchsten Level seit knapp zehn Jahren. Zum Allzeithoch von Februar 2011 ist es nicht mehr weit. Aktuell bekommt der Preis zudem Unterstützung aus Chile, dem größten Kupferproduzenten der Welt. Denn dort wird der Export des Materials durch einen Streik von Hafenarbeitern beeinträchtigt. Zum Hype trägt aber auch sicher die jüngste Studie von Goldman Sachs bei, die von Kupfer als dem „neuen Öl“ sprach (ausführlich hier).

Doré Copper Mining: Aktie überspringt nachhaltig die Ein-Dollar-Marke!

Von dem Kupfer-Hype profitieren auch die Kupferaktien. So haben die Papiere von Doré Copper Mining (1,13 CAD; 0,77 CAD; seit Ende Januar um mehr als 50 Prozent zugelegt. Das Papier überwand nun nachhaltig die 1 Dollar-Marke und läuft Richtung Allzeithoch. Das Unternehmen besitzt in Québec mehrere Kupfer-Gold-Vorkommen, die es bis spätestens Anfang 2024 in Produktion beringen will. Praktischerweise besitzt man bereits eine eigene Verarbeitungsanlage. Seit fünf Tagen wird die Aktie nicht nur in Kanada und Europa, sondern auch an der Börse OTCQX in den USA gehandelt. Somit wird die Aktie auch für Investoren im größten Kapitalmarkt der Welt handelbar.