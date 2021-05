Maritime Resources: Aktie bereitet sich auf Ausbruch vor!

Maritime Resources hat im April einen Geldsegen erfahren und kann nun die nächsten Schritte zum Minenbau angehen. In den kommenden Monaten wartet jede Menge Newsflow auf die Anleger.

Bei Maritime Resources (0,19 CAD; CA57035U102) hatte es der April in sich. So konnte Maritime zum einen seinen Kapitalerhöhung umsetzen und mit Tembo Capital einen neuen Großaktionär gewinnen ( siehe hier ). Damit sitzt das Unternehmen nun auf einem Working Capital von 11,5 Mio. CAD und kann das Hammerdown-Projekt wie geplant weiter vorantreiben. Das Ziel ist, noch in diesem Jahr mit dem Bau der Goldmine zu beginnen. Mit dem Kauf des Goldkreislaufsa der nahe gelegenen Nugget Pond-Mühle von Rambler Metals & Mining ( siehe hier ) spart man sich zudem eine große Investition. Das Erz kann somit auf Truck-Entfernung verarbeitet werden.

Maritime Resources: Aktie konsoldiiert auf hohem Niveau

Hinzu kommt, das mit dem Auslaufen eines Teils der Warrants nun der Druck aus der Aktie raus ist. Einige Großinvestoren wie Dundee Corp. haben ihre Warrants ausgeübt, wodurch Maritime Resources weitere knapp 2 Mio. Dollar zugeflossen sind. Die Aktie hat sich zeitweise bereits über die Schwelle von 0,20 CAD gekämpft, fiel aber wegen Gewinnmitnahmen wieder unter diese runde Marke. Wir sehen die aktuelle Phase als kleine Konsolidierung an. Dieses Jahr fährt Maritime ein großes Bohrprogramm im Volumen von 30.000 bis 40.000 Bohrmeter, zudem arbeitet man parallel an den restlichen Betriebsgenehmigungen und einem Update der Ressource. Somit wird es auch kurzfristig weiteren Newsflow geben. Nicht zuletzt will CEO Garett Macdonald noch in diesem Jahr (wie bei jedem Minenbau üblich) eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) veröffentlichen. Mehr dazu gibt es im Video-Interview mit dem CEO.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,19 CAD

Börsenwert: 81,1 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 426,7 Mio.

davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)

Working Capital: 11,5 Mio. C$

Schulden: keine

Analysten: Cannacord Genuity (Buy, Kursziel 0,30 C$); iA Securities (Buy, Kursziel 0,30 C$)

Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital