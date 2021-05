Maritime Resources: Umweltbehörde erteilt Hammerdown-Mine die Freigabe!

Maritime Resources macht den nächsten wichtigen Schritt zum Bau der Hammerdown-Goldmine. Die zuständige Behörde erteilte dem Projekt nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung die Freigabe.

Maritime Resources: Freigabe der Umweltbehörde für Goldmine

Maritime Resources (0,19 CAD | CA57035U1021) macht den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zum Minenbau. Wie die Kanadier mitteilten, hat man die Freigabe für die geplante Hammerdown-Mine durch die zuständige Umweltbehörde Newfoundland and Labrador Environmental Assessment Division erhalten. Damit hat man die Umweltverträglichkeitsprüfungen wie geplant bestanden. Das Hammerdown-Projekt liegt im Bergbaubezirk Baie Verte in der Nähe der Städte King’s Point und Springdale und war bereits bis 2004 in Betrieb. Der Bau einer Mine auf einem bestehenden Mining-Gelände ist in Kanada gern gesehen, weil dadurch der ökologische Fußabdruck klein gehalten und keine neuen Flächen genutzt werden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung dauert von dem ersten Antrag bis zur Freigabe lediglich 11 Monate. Nun kann Maritime die weiteren, notwendigen Genehmigungen und Bewilligungen von Behörden einholen.