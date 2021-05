Kontrollierte Offensive in den wikifolios

Zu dem in der vergangenen Ausgabe von PLATOW Derivate in Aussicht gestellten Wechsel auf „Flat“ ist es bei unseren wikifolios bislang noch nicht gekommen. Die Vermutung, dass das Erreichen neuer Hochs beim DAX kurzfristig schwierig werden dürfte, scheint sich aber zu bestätigen.

Noch mal zur Erinnerung: Für eine Veränderung der Positionierung in unseren wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 wird es dann kommen, wenn der 20-Tage-Durchschnitt des Euwax Sentiments zwei Tage in Folge über der Marke von 9,0 Punkten liegt. Am Dienstag der vergangenen Woche hatten wir hier einen Wert von 8,08 Punkten erreicht. Danach fiel das Stimmungsbarometer allerdings wieder bis auf 3,83 Punkte. Aktuell sehen wir hier einen Stand von 6,89 Punkten. Die entscheidende Marke ist also durchaus noch in Reichweite, wenngleich der Index mit Blick auf die Intraday-Daten heute wahrscheinlich wieder deutlich fallen wird. Ein Depot mit 100% Cash werden wir daher zumindest ganz kurzfristig eher nicht sehen.