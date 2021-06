Wie reagiert der Goldpreis auf die steigende Inflation in den USA?

Am morgigen Donnerstag kommen die mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen für den Monat Mai. Der Goldpreis befindet sich im Vorfeld in Lauerstellung. Die Frage ist: Was machen die Märkte aus den Daten?

Am morgigen Donnerstag kommen die mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen für den Monat Mai. Der Goldpreis befindet sich im Vorfeld in Lauerstellung. Die Frage ist: Was machen die Märkte aus den Daten?

Am morgigen Donnerstag kommen die mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen für den Monat Mai. Der Goldpreis befindet sich im Vorfeld in Lauerstellung. Die Frage ist: Was machen die Märkte aus den Daten? Federal Reserve glaubt nicht an dauerhaft steigende Preise Im April fiel die Teuerungsrate in den USA mit 4,2 Prozent ganz schön happig aus und lag deutlich über den Erwartungen des Marktes. Dementsprechend stiegen die Erwartungen für Investoren an die Zinspolitik der Federal Reserve. Man rechnet nun früher mit Maßnahmen, die die Preissteigerung im Griff halten soll. Das aber ist Gift für den hoch bewerteten Aktienmarkt in New York. Die Federal Reserve hält sich bisher bedeckt und bleibt bei der Meinung, dass der Preisanstieg ein vorübergehendes Phänomen sei.