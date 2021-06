Die Deutsche Telekom prüft einen Umbau ihres Portfolios, um sich finanziellen Spielraum zu verschaffen. Der Konzern hat durch die Fusion von T-Mobile mit Sprint in den USA 129,5 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten angehäuft. Zudem stehen hohe Investitionen im Zusammenhang mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G und in dem Ausbau des Glasfasernetzwerkes bevor. Dafür ziehe die Telekom den Verkauf von Funktürmen in Erwägung. Für das Ergebnis pro Aktie peilt die Telekom eine Steigerung von 1,20 Euro auf 1,75 Euro an und will dies mit einem jährliches Plus von knapp acht Prozent erreichen. Diese Kennzahl ist entscheidend für die Dividende, soll die Ausschüttung doch 40 bis 60 Prozent betragen. Bis zu 1,05 Euro könnten Aktionäre also pro Papier erhalten. Die Untergrenze bleibt bei 60 Cent pro Aktie, die auch im laufenden Jahr fließen.

Zum Chart

Der Aktienkurs hat die letzte Seitwärtsrange innerhalb der Grenzen von 15,43 Euro und von 14,51 Euro im Februar 2021 nach oben hin verlassen und bildet einen intakten Aufwärtstrend aus. Hinzu passt die gestern veröffentlichte Analyse der Investmentbank Jefferies, die das Kursziel der Telekom von 20,00 auf 21,30 Euro angehoben und die Einstufung auf „Buy“ belassen hat. Grund für die Anhebung war ein zuversichtlicher Ausblick im Zuge des Kapitalmarkttages seitens des Managements der Telekom. Die Deutsche Telekom hat ein erwartetes KGV 2021 von 19,73, aber ein sehr niedriges KCV 2021 von 3,05. Hier zeigt ein Blick in die Bücher, dass der Konzern in den vergangenen Jahren jeweils einen hohen Anteil des Cashflows investiert hat. Das drückt über die Abschreibungen den Gewinn, obwohl das Unternehmen eine Menge Geld einnimmt.