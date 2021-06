Gerresheimer erhöht Schlagzahl

Die Hauptversammlung (HV) von Gerresheimer am Mittwoch (9.6.) bestätigte uns in der Erwartung, dass der Verpackungsspezialist im Q2 (Zahlen per Ende Mai kommen am 13.7.) sein Wachstumstempo beschleunigt haben wird. Konzernchef Dietmar Siemssen kündigte auf der HV jedenfalls an, dass die Düsseldorfer in ihrem Kerngeschäft „in allen Bereichen“ gewachsen sein werden, wobei das Spritzengeschäft den Geschäftsbereich Plastics & Devices „zweistellig“ zugelegt haben wird.

2021 soll auf der Erlösseite ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich stehen. Ab 2022, so der bestätigte mittelfristige Ausblick, will unser Musterdepotwert die Schlagzahl erhöhen und hohe einstellige Wachstumsraten erzielen. Der Guidance bleibt also bullish und die MDAX-Aktie (91,95 Euro; DE000A0LD6E6) ist mit einem KGV von 21 nicht teuer. Freuen können sich Anleger auch über die mit 1,25 Euro je Anteilschein bestätigte Dividende für das Gj. 2019/20 (per 30.11.; Rendite: 1,4%), die am Montag (14.6.) gezahlt und dann auch in unserem Depot verbucht wird. Charttechnisch kommt aktuell ein Kaufsignal hinzu: In dem spitz zulaufenden Dreieck aus 38- und 200-Tage-Linie wurde die kurzfristige Trendlinie nach oben durchstoßen.

Gerresheimer bleibt ein Kauf mit unverändertem Stopp bei 76,80 Euro.



Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.