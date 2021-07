S&P 500 - Durchbruch nach oben?

Solange der S&P 500 über dem 10er-EMA notiert ist zunächst mit einer weiteren Seitwärtsbewegung um 4.300 Punkte zu rechnen. Im Fokus steht weiterhin der langfristige Aufwärtstrendkanal im Wochenchart (siehe Nachmittags-Insight vom Vortag). Hier hat der S&P 500 erneut dessen obere Begrenzung bei 4.300/4.350 Punkten erreicht und könnte wie in den vergangenen zehn Jahren erneut nach unten abprallen. Es bietet sich eine langfristige Short-Position an der oberen Trendkanalbegrenzung an.

Trading-Strategie: