Shell Sells Permian Interest to ConocoPhillips for $9.5 Billion Autor: PLX AI | 20.09.2021, 22:37

(PLX AI) – Shell signs agreement to sell Permian interest for $9.5 billion to ConocoPhillips.

The cash proceeds from this transaction will be used to fund $7 billion in additional shareholder distributions after closing, with the remainder used for further strengthening of the balance sheet

These distributions will be in addition to our shareholder distributions in the range of 20-30% of cash flow from operations

The effective date of the transaction is July 1, 2021 with closing expected in Q4 2021



