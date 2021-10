Fed streitet über Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung

Schneller und aggressiver als bislang erwartet könnte die US-Notenbank Fed die Zinswende einläuten. Im September stieg die Inflation überraschend stark um 5,4%. Bereits auf der Zinssitzung im September wurden Stimmen laut, die davor warnten, dass sich der Preisauftrieb als hartnäckiger erweisen könnte als bislang erwartet, wie aus dem nun publizierten Sitzungsprotokoll hervorgeht.

Uneinig waren sich die FOMC-Mitglieder im September allerdings noch über den Starttermin für eine Erhöhung der Leitzinsen. Demnach betonten verschiedene Notenbanker, dass angesichts der wirtschaftlichen Bedingungen die Zinsen noch einige Jahre auf dem aktuellen Niveau (0 bis 0,25%) verharren müssten. Einige Sitzungsteilnehmer plädierten hingegen dafür, die Leitzinsen schon Ende 2022 zu erhöhen. Diese Debatte dürfte auf der nächsten Zinssitzung am 3.11. an Fahrt gewinnen. War der Fokus der Fed bislang auf den Arbeitsmarkt gerichtet, scheint sich der Blickwinkel nun zunehmend in Richtung Inflation zu verschieben.