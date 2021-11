GR Silver Mining: Wie weit kann die Aktie noch laufen?

Viele Silberaktien sind in den vergangenen Woche wieder zum Leben erwacht. Die Papiere von GR Silver Mining machten im Oktober rund 40 Prozent gut. Nun braucht es neue Katalysatoren, damit die Ralley weitergehen kann.

Viele Silberaktien haben in den vergangenen sechs Wochen einen Teil der Verluste aus dem Sommer wettmachen können. Wer nur auf die Charts im Herbst blickt, dürfte ein Strahlen aufs Gesicht bekommen. Doch die Wahrheit ist: Wer schon länger dabei ist, macht eher ein langes Gesicht. Denn mit dem Absturz des Silberpreises seit dem Jahreshoch Ende Januar/Anfang Februar ging es mit der Notiz steil bergab. Im Oktober berappelte sich der Silberpreis dann und die längst fällige Aufwärtsbewegung vieler Silberaktien setzte ein. Aktuell notiert Silber knapp unter der Marke von 23,50 US-Dollar. Damit notiert Silber zwar wieder deutlicher unter dem Oktoberhoch bei 24,82 US-Dollar je Unze. Insgesamt hat sich das Chartbild aber im Vergbleich zum Spätsommer deutlich aufgeehllt. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 25,40 US-Dollar und damit nicht mehr in scheinbar unerreichbarer Ferne.

Silberaktien kommen in Fahrt

Ein Anstieg des Silberpreises in Richtung 200-Tage-Linie wäre der richtige Katalysator für viele Silberaktien, die nach der Oktober-Rallye nun etwas Luft holen. So hatte die Aktie von GR Silver Mining (0,35 CAD | 0,24 Euro; CA36258E1025) beispielsweise zuletzt um rund 40 Prozent zulegen können. Bis zum Jahreshoch fehlt dennoch ein gutes Stück. So notierte das Papier schon bei knapp einem CAD im Januar. Neben dem Silberpreis könnten bei GR Silver auch unternehmenseigene Katalysatoren zum Tragen kommen. So treiben die Kanadier die Arbeiten auf den beiden SIlberprojekten San Marcial und Plomosas voran und dürften demnächst auch wieder neue Bohrergebnisse melden. Für das Plomosas-Projekt hatte GR Silver Mining bereits eine erste, eigene Ressourcenschätzung vorgelegt (ausführlich hier). Aktuell laufen Bohrprogramme und die Exploration der Vorkommen wird vorangetrieben. Anleger dürfen also mit einem stetigen Newsflow rechnen.