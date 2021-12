Doré Copper Mining meldet positive Ergebnisse aus Erzsortierung, Cormark sieht Kursziel von 2,30$

Doré Copper Mining (0,70 CAD | 0,49 Euro; CA25821T100) hat positive Ergebnisse aus den jüngsten Probentests des Unternehmens veröffentlicht. Dabei wurde das Kupfererz in einer Erzsortieranlage untersucht und getrennt, um den Aufbereitungsgrad zu verbessern. Die Resultate können sich sehen lassen. So wurde die Probe aus dem Flaggschiffprojekt Corner Bay entnommen und auf der Testanlage von Corem in Québec City unter Verwendung eines Röntgentransmissionssensors (XRT) sortiert. Dabei konnte der Kupfergrad mit dem Erzsortierer um das 2,6fache von 2,66 Prozent auf 6,84 Prozent verbessert werden. Das ausgesonderte Material enthielt knapp 63 Prozent der ursprünglichen Masse der Probe und wies nur noch einen Kupfergehalt von 0,19 Prozent auf. Damit würde sich der Abbau des Erzes weiter verbessern und zu niedrigeren Kosten beitragen. Dies betrifft zum einen die Kosten in der firmeneigenen Mühle Copper Rand (siehe Bild unten), wo sich der Durchlauf dann erhöht. Aber auch Transportkosten von der Mine zur Mühle entfallen, da die Vorsortierung direkt auf dem Projekt erfolgt. Doré Copper weist zudem darauf hin, dass in der Praxis eine höhere Ausbringung zu erwarten ist.

Cormark: Kursziel 2,30 CAD! US-Fonds steigt ein!

Allerdings gibt es durch die erfolgreiche Vorsortierung auch einen Wehrmutstropfen. Denn die Ergebnisse sollen nun in die geplante Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) einfließen. Diese wird deshalb erst am Ende des ersten Quartals 2022 veröffentlicht. Dann will Doré Copper Mining auch eine aktualisierte Mineralressource für Corner Bay vorlegen. Die Analysten von Cormark Securities haben nach Bekanntgabe der Sortierergebnisse ihre positive Einschätzung für die Aktie von Doré Copper beibehalten und raten weiterhin zum Einstieg. Ihr Kursziel liegt bei 2,30 CAD und damit bietet sich die Chance auf einen Verdoppler. Das Unternehmen plant, Ende 2024 in Produktion zu gehen. Dafür besitzt man insgesamt 13 Vorkommen und eine eigene Verarbeitungsanlage in der kanadischen Provinz Québec. Zwei der Vorkommen sollen vom Start weg Erz an die Anlage liefern. Das Flaggschiffprojekt Corner Bay weist aktuell bereits eine Resource mit 157 Mio. Pfund Kupferäquivalent (indicated) bzw. 320 Mio. Pfund Kupferäquivalent (inferred) auf (mehr hier). CEO Ernest Mast strebt eine jährliche Produktion von 60 Mio. Pfund Kupferäquivalent bzw. 100.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr an. Aktuell kommt Doré Copper MIning auf einen Börsenwert von lediglich 50 Mio. CAD. Auf dem aktuellen Preisniveau entspricht das Produktionsziel Jahreseinnahmen von deutlich mehr als 200 Mio. CAD. Mit Equinox Partners hat Doré Copper Mining zudem einen neuen Großaktionär. Der US-amerikanische Fonds kaufte sich über den Markt rund 12 Prozent der Aktien, wie aus der jüngsten Präsentation des Unternehmens hervorgeht. Equinox Partners ist allerdings nicht zu verwechseln mit dem Goldproduzenten Equinox Gold.