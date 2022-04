NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem positiven Wochenauftakt stehen die US-Börsen am Dienstag wieder vor einem schwachen Start. Während die Berichtssaison Fahrt aufnimmt, prägten die inflationsbedingten Zins- sowie Konjunktursorgen weiterhin den Handel, hieß es am Markt. Eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt taxierte IG den Dow Jones Industrial 0,63 Prozent tiefer auf 33 836 Punkte. Den Nasdaq 100 erwartet der Broker 0,59 Prozent tiefer bei 13 453 Zählern.

Am Montag hatte vor allem Twitter mit der Unterstützung der Elon-Musk-Offerte für Aufsehen gesorgt und der technologielastige Nasdaq 100 hatte stärker zugelegt als der Dow. Nun warten die Anleger verstärkt auf zahlreiche Geschäftszahlenvorlagen vor allem aus dem Tech-Sektor. Mit Microsoft und Alphabet kommen diese am Dienstag aber erst nach Börsenschluss. In den kommenden Tagen werden dem mit Apple , Amazon und dem Facebook-Konzern Meta noch weitere Tech-Giganten folgen.