Investoren behalten Konjunkturdaten im Auge

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche meist analog zu denen an den Aktienbörsen geschwankt und ebenfalls keinen einheitlichen Trend erkennen lassen. Bei schwachen Konjunkturdaten und damit einhergehenden Sorgen an den Aktienmärkten griffen die Anleger verstärkt zu den als sicher geltenden Bundespapieren, bei einer insgesamt freundlicheren Stimmung an den Finanzmärkten ging es mit den Notierungen deutscher Anleihen nach unten. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe ging im Wochenvergleich leicht von 0,95 auf 0,94 Prozent zurück. Die Umlaufrendite erhöhte sich dagegen von 0,74 auf 0,87 Prozent.