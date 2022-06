FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Auf- und Absteiger in der Dax -Familie haben am Montag nicht eindeutig auf die in zwei Wochen anstehenden Änderungen reagiert. Überraschungen bei der Umbesetzung der wichtigsten deutschen Indizes waren weitgehend ausgeblieben.

Im insgesamt freundlichen Marktumfeld legten die Papiere des künftig wieder in der ersten Börsenliga vertretenen Konsumgüterherstellers Beiersdorf am späteren Vormittag im MDax um 0,5 Prozent zu. Dax-Absteiger Delivery Hero stiegen zugleich allerdings um deutlichere 4,4 Prozent. Damit erholen sie sich - zusammen mit Hellofresh oder auch Zalando - vor allem weiter von den herben Verlusten, die die einstigen Corona-Krisengewinner angesichts der zu Ende gehenden Pandemie mit all ihren Beschränkungen seit Jahresbeginn und verstärkt nochmals seit Anfang April erlitten hatten.