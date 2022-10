Auch gestern wieder eine massive Rally der Aktien an der Wall Street - der Leitindex S&P 500 nun mit der größten 2-Tages-Rally seit gut zwei Jahren. Das wird so aber nicht ungebremst weiter gehen: Die Überverkauftheit bei fast allen Aktien im S&P 500 hat sich nun deutlich abgebaut. Hinzu kommt, dass die Märkte gewissermaßen gegen die Aussagen der Fed steigen, in dem sie eine baldige Wende bei der Zinspolitik antizipieren. Für diese Wende der Fed gibt es zwar derzeit stichhaltigere Gründe als bei den bisherigen Bärenmarktrallys in diesem Jahr - aber die US-Notenbank ist wohl mental noch nicht bereit für eine Wende und dürfte daher die Märkte einmal mehr enttäuschen. Ein idealtypische Ziel der Rally wäre beim S&P 500 die Zone um 3850 Punkte..

Hinweise aus Video:

1. Pakistan zahlt den Preis für unseren Hunger nach LNG

2. Warum die UN Notenbanken zum Stopp der Zinsanhebungen auffordert

Das Video "Aktien: Rally beim S&P 500 - aber wann die Reißleine ziehen?" sehen Sie hier..