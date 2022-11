Bunker Hill Mining: Bauarbeiten für Mine liegen vor dem Plan!

Allerdings steht nun der Winter in den USA vor der Tür, der in Idaho durchaus kalt und ungemütlich werden kann. Deshalb wurden Vorbereitungen zum Schutz des Equipments getroffen. Größere Beeinträchtigungen erwartet Ash für die Bauarbeiten aber nicht, da die Mine nicht sehr hoch liegt. Im Untergrund wiederum wird der Bau weiter vorangetrieben, hier hat man bereits das sechste Level erreicht. Das Ziel ist es, hier zunächst möglichst hochgradiges Material abzubauen, um die Einnahmen zügig hoch zu bringen. Sam Ash hat sich in einem Video-Interview zu dem Stand der Arbeiten geäußert.

Schon in einem Jahr möchte Bunker Hlill Mining (0,10 CAD; US1206132037)) die Produktion auf der gleichnamigen Mine starten. Im Q4 2023 sollen erstmals Zink und Silber hier im Norden Idahos gefördert werden. Bis dahin ist es zwar noch ein gutes Stück Arbeit, aber die Kanadier kommen voran. So gab nun CEO Sam Ash bekannt, dass der Abbau der von Teck Resources erworbenen Pend Oreille-Mühle abgeschlossen ist. Hier liege man sowohl zeitlich als auch finanziell vor dem Plan. Um den Aufbau der Mühle effizient zu gestalten, werden zudem auf der Liegenschaft entsprechende Vorbereitungen getroffen.

Bunker Hill Mining will schon in einem Jahr die Produktion auf der gleichnamigen Zink-Silber-Mine in Idaho starten. Das Unternehmen gab nun ein Update zum Stand der Bauarbeiten.

