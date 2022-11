Warren Buffetts Portfolio macht Verluste. Im dritten Quartal 2022 verzeichnet Berkshire Hathaway ein Minus von zehn Milliarden US- Dollar. Auf das ganze Jahr gesehen belaufen sich die Verluste damit auf 64 Milliarden US-Dollar.

Dennoch zeigt sich Buffett unbesorgt. In einer Pressemitteilung am vergangenen Samstag beruhigt er seine Investoren: Die Höhe der Gewinne oder Verluste in einem bestimmten Quartal seien in der Regel bedeutungslos und kein Indikator für die vierteljährliche Geschäftsentwicklung.