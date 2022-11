Um die Behandlung krebskranker Menschen zu verbessern, arbeiten zahlreiche Wissenschaftler und Forschergruppen daran, Ansatzpunkte für neue Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Dank dieser Anstrengungen konnten in den letzten Jahren viele Erkenntnisse in der Krebsforschung gewonnen werden. Innovative Strategien aus der Grundlagenforschung wurden in die klinische Praxis überführt. Trotzdem gibt es noch viel zu tun! Fortschritte in der Krebsforschung werden mit vielen kleinen Schritten erkämpft. Jedes noch so kleine Puzzleteil, das zum Verständnis der Krebserkrankungen beiträgt, ist ein Erfolg. Anfang 2022 kündigte Präsident Biden eine Neuauflage des „Cancer Moonshot“ an und nannte erstrebenswerte Ziele: So soll es zu einer Halbierung der Krebstodesrate innerhalb von 25 Jahren und einer deutlichen Verbesserung des Lebens von Menschen mit Krebs kommen. Die Initiative lebt in den USA gerade wieder auf. Einige Biotech-Aktien könnten in diesem Umfeld deutlich zulegen.

Bayer – Der älteste Tumor geht 1,7 Mio. Jahre zurück

Krebs ist und bleibt eine der größten Geißeln der Menschheit. Die Krankheit stellt mittlerweile die zweithäufigste Todesursache weltweit dar, weltweit sind mehr als 32 Millionen Menschen betroffen. Laut Prognosen der WHO wird die Verbreitung in den nächsten 20 Jahren sogar noch um bis zu 70 % zunehmen. Der schleichende Anstieg im vergangenen Jahrhundert ist der Grund, warum Krebs häufig als relativ neues Leiden in einer industriellen Welt angesehen wird. Doch das Gegenteil ist der Fall: Denn Wissenschaftler haben Belege für einen Tumor im Fußknochen eines prähistorischen Südafrikaners gefunden, welcher als über 1,7 Million Jahre alt taxiert wurde. Wie Siddhartha Mukherjee in seinem Buch „Der König aller Krankheiten“ schreibt: „Die Zivilisation ist nicht schuld am Krebs, doch durch die höhere Lebenserwartung des Menschen hat sie ihn enthüllt.“

Bei der Geschichte der Krebsbekämpfung steht immer der Einsatz der neuesten medizinischen Fortschritte der jeweiligen Zeit im Mittelpunkt. Momentan betreten wir möglicherweise die bisher spannendste Phase dieses langen Kampfes, denn Deutschland hat sich die „Dekade gegen Krebs“ auf die Fahnen geschrieben. Ziel der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zusammen mit dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und weiteren Partnern ins Leben gerufenen Initiative ist es, Krebserkrankungen möglichst zu verhindern, Heilungschancen durch neue Therapien zu verbessern sowie Lebenszeit und -qualität von Betroffenen zu erhöhen. Am 13.November findet der deutsche Krebskongress statt, gefolgt vom European Cancer Summit am 16. November.