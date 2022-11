Silber marschiert im Windschatten von Gold nach oben!

Silberaktien ziehen dem Silberpreis hinterher

Damit sollte sich es gelohnt haben, im September und Oktober die Positionen bei Silberaktien ausgebaut zu haben. Denn die dürften in den kommenden Wochen nachziehen. GR Silver Mining (0,13 CAD, 0,10 Euro; CA36258E1025) hatte im September und Oktober um 0,10 CAD das Tief markiert und liegt jetzt 30 Prozent höher. Die Kanadier mit dem Hauptprojekt Plomosas in Mexiko liefern zudem beständig gute Bohrergebnisse, so wie zuletzt hier und hier und hier. Diese Resultate werden in die derzeit in Arbeit befindliche neue Ressourcenschätzung einfließen. GR Silver Mining besitzt bereits zwei Ressourcen auf dem Projekt, beide sollen auch aktualisiert sowie zu einer Ressource zusammengefasst werden. Auf der historischen Mine Plomosas gibt es eine gute Infrastruktur mit 7,4 Kilometern an Stollen im Untergrund sowie zahlreichen oberirdischen Einrichtungen. GR Silver Mining geht neben den bekannten Mineralisierungszonen derzeit auch darüber hinaus neu entdeckte Bereiche mit seinem Bohrprogramm an. In den kommenden Monaten dürfte es laufend weitere Ergebnisse daraus geben. Die Analysten von Echelon hatten sich erst im September mit der Aktie von GR Silver Mining beschäftigt und auf 12-Monats-Sicht en Kursziel von 0,50 CAD ausgegeben.