FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat es am Dienstag keine Nikolaus-Geschenke gegeben. Der Dax verlor 0,72 Prozent auf 14 343,19 Punkte. Den am vergangenen Freitag mit 14 584 Punkten markierten höchsten Stand seit Juni verliert der Leitindex nun etwas aus den Augen, es fehlt ohne frische Impulse der Schwung für einen neuerlichen Anstieg. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Dienstag 1,06 Prozent auf 25 627,99 Punkte.

Anleger gingen vor den Leitzinsentscheidungen der europäischen und US-amerikanischen Notenbank in der kommenden Woche keine großen Risiken mehr ein, so der Tenor am Markt. Nach den ordentlichen Kursgewinnen der vergangenen Wochen gebe es derzeit nur wenig, was die Märkte kurzfristig höher treiben könnte, erläuterte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Anleger nähmen Gewinne mit.