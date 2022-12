Brixton Metals. Eine der Gewinner-Aktien im Gold-Sektor 2022!

Hoch, runter, richtig runter und wieder hoch! MIt diesen einfachen Worten kann man die Entwicklung des Goldpreises in diesem Jahr beschreiben. Zum Ende des Jahres notiert der Preis etwa auf Jahresanfangsniveau. Zwischen Januar und Dezember lagen allerdings viele schwierige Monate, die erst ab dem Herbst versöhnlich wurden.

Angesichts der Kriege und Krisen hatten Goldanleger sicher eine bessere Performance erwartet. Doch der US-Dollar stahl dem Edelmetall über weiter Strecken den Platz als „sicherer Hafen“. Etwas düsterer sieht das Bild bei vielen Goldaktien aus. So notiert der Nyse Arca Gold Bugs Index mehr als 10 Prozent im Minus (auf Dollar-Basis). Hier war also kein Geld zu verdienen. Während so manche Goldproduzenten diese Entwicklung vermeiden konnte, kam es bei vielen Goldexplorern zu einem Blutbad. Deren Aktien notieren weitgehend deutlich schlechter als der Produzenten-Index.

Doch wie in jeder Branche gab es auch im Goldsektor Ausnahmen. So hielt sich die Aktie von Brixton Metals (0,24 CAD | 0,17 Euro; CA11120Q3026) das ganze Jahr über schon sehr stabil und performte besser als die Peer Group. Die Kanadier entwickeln das Gold-Kupfer-Projekt Thorn im Westen des Landes und stehen erst am Anfang der Exploration der riesigen Liegenschaft. Allerdings meldete das Unternehmen im November den Einstieg von BHP, dem weltgrößten Mining-Unternehmen (siehe hier). Die Briten halten nun 19,9 Prozent der Aktien. Insgesamt füllte die Transaktion die Kasse von Brixton Metals mit rund 15 Mio. CAD, die nun die Exploration fließen sollen. Der Aktienkurs hob jedenfalls ab und verdoppelte sich im Laufe des Herbstes. Der Einstieg eines Majors zieht halt das Interesse anderer Investoren nach sich.

Aktieninfo Brixton Metals

Aktienkurs TSX | Frankfurt: 0,24 CAD | 0,17 Euro

Börsenkürzel TSX-V | ISIN: BBB | CA11120Q3026

Größe Aktionäre: BHP, Crescat Capital, Rob McEwen, Eric Sprott, US Global, Ivanhoe Electric

