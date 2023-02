Der virale Erfolg von ChatGPT hat an der Wall Street einen KI-Hype ausgelöst. Marktteilnehmer fühlen sich an den Blockchain-Hype vor einigen Jahren erinnert, als Aktien von Unternehmen, die entfernt etwas mit dieser Technologie zu tun hatten, in die Höhe schnellten.

Ähnlich läuft es derzeit für einige Unternehmen aus der zweiten oder dritten Reihe. Laut Vanda Research verzeichnet das Drei-Milliarden-Dollar-KI-Softwareunternehmen C3.ai derzeit täglich rekordverdächtige Privatanlegerzuflüsse von 31,4 Millionen US-Dollar. Die Aktie hat sich im bisherigen Jahresverlauf mehr als verdoppelt.