Cartier Resources überzeugt erneut mit guten Bohrergebnissen!

Cartier Resources hat mit den neuesten Bohrergebnisse von seinem Chimo Mine Goldprojekt in Québec wieder überzeugt.

Cartier Resources meldet wieder hohe Goldgrade aus der „East Zone“

Cartier Resources (0,12 CAD | 0,08 Euro | CA1467721082) hat neueste Ergebnisse aus seinem im Oktober aufgelegten Bohrprogramm veröffentlicht. Die Löcher stammen aus dem Sektor „East Chimo Mine“, der sich etwa in der Mitte zwischen den beiden Bereichen Chimo Mine und West Nordeau mit den bestehenden Ressourcen befindet.DIe Highlight sehen folgendermaßen aus:

In der Goldzone 5NE kam Bohrloch CH22-62 auf 4 g/t Gold über 6,8 Meter mit einem Teilabschnitt von 24,8 g/t Gold über 0,5 Meter.

Bohrloch CH22-62 ais der Goldzone 5B4 kam wiederum auf 2 g/t Gold über 15,6 Meter

Bohrloch CH22-63 wies 17,4 g/t Gold über einen Meter auf

Diese Ergebnisse bestätigen die Fortsetzung der Mineralisierung in diesem Abschnitt der Chimo Mine. Aktuell besteht die Liegenschaft aus 29 Goldzonen in 19 Goldstrukturen mit einer Strike Länge von 3,7 Kilometern. Die bisherige Ressource kommt auf 720.000 Unzen Gold in der Kategorie „indicated“ und 1,633 Mio. Unzen Gold in der Kategorie „Inferred“. Cartier arbeitet daran, eine Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für die Chimo Mine zu erstellen. Es wäre die erste seit der Schließung der früheren Goldmine vor mehr als 20 Jahren.