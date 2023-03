Börse München – die Hits im Februar

Auch bei den Fonds ergaben sich wenig Änderungen, immerhin die Hälfte der ersten zehn nach Umsätzen investiert in Immobilien, der Rest in Aktien und nur einer ist speziell auf ESG ausgerichtet. Der Quantex Global Value Fond konnte sich auch im Februar behaupten, büßte aber einige Plätze ein.

Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Handelsvolumen vor: