FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt auch auf eine kräftige Erholung von Immobilienwerten haben die wichtigsten Indizes am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zugelegt. Nach den Ermüdungserscheinungen tags zuvor zum Handelsende schöpften die Anleger wieder Mut. Rückenwind gaben unter anderem Aussagen vom Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, die Hoffnungen auf eine künftig weniger aggressive Zinspolitik stützten. Der Dax stand am Nachmittag 0,88 Prozent höher bei 15 275,44 Punkten, womit er die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend klar hinter sich ließ. Zudem wird auch die Wall Street mit einem neuerlichen Erholungsversuch erwartet.

Der EZB-Chefvolkswirt hatte in einem Interview der Wochenzeitung "Die Zeit" erklärt, die Notenbank erwarte einen "raschen Rückgang der Inflation". Solche Äußerungen kommen den Optimisten am Markt gerade recht, nach den jüngsten Kursturbulenzen und den Sorgen um den Bankensektor. Laut den Experten vom Broker Activtrades rechnen einige Anleger mit einer eher zurückhaltenden Haltung der EZB im aktuellen Zinsanhebungszyklus. Vor diesem Hintergrund werden nun mit großer Spannung die am Donnerstag anstehenden vorläufigen Inflationsdaten aus Deutschland erwartet.