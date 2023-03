DAX - Kursziel erreicht!

Zuvor hieß es im Insight: "Solange der DAX den 50er- und 10er-EMA im Tageschart im Bereich von 15.110 Punkten verteidigen kann, ist der heutige Rücklauf nach dem Verlaufshoch bei 15.261 Punkten nur als Retest anzusehen. Der DAX testet dann lediglich die Unterstützungszone um 15.110/15.150 Punkte und prallt hier wieder nach oben ab. In diesem Fall wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis 15.300 Punkte zu rechnen. Darüber wäre ein weiterer Anstieg bis zum Widerstand bei 15.500/15.520 Punkten zu erwarten." Das hat gepasst, die Marke von 15.300 Punkten wurde am Vortag erreicht, der Widerstand um 15.500 Punkte am heutigen Donnerstag. Die Long-Position um 15.150 Punkte hat das genannte Kursziel um 15.500 Punkte erreicht.

Aktuelle Lage