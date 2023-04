Ölpreis: OPEC+ schockt den Markt – davor warnen Analysten jetzt

Die OPEC+ hat am Sonntag eine überraschende Drosselung der Ölproduktion um mehr als eine Million Barrel pro Tag angekündigt. Diese freiwilligen Förderkürzungen werden von Mai bis Ende 2023 gelten, teilte Saudi-Arabien mit und bezeichnete sie als "Vorsichtsmaßnahme" zur Stabilisierung des Ölmarktes. Frühere Zusicherungen, das Angebot stabil zu halten, gibt das Ölkartell damit auf.

Der Ölpreis stieg am Montag bei der Eröffnung um bis zu acht Prozent – der größte Anstieg innerhalb eines Tages seit mehr als einem Jahr. Goldman Sachs hob die Ölpreisprognose für Brent um fünf US-Dollar auf 95 US-Dollar pro Barrel für Dezember 2023 an und 100 US-Dollar für Ende 2024: "Anders als bei der Kürzung im Oktober ist die Dynamik der weltweiten Ölnachfrage aufgrund der starken Erholung in China eher steigend als fallend", so die Goldmänner in einer Mitteilung.