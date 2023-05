RSV-Impfstoff: Diese Big Pharma-Player stürmen jetzt auf den Milliarden-Markt

Mehr als 60 Jahre nach der Entdeckung gibt es endlich einen Impfstoff gegen das Respiratory Syncytial Virus (RSV). Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat am vergangenen Mittwoch den Impfstoff Arexvy von GlaxoSmithKline (GSK) zugelassen. Die Impfung könnte schon in wenigen Wochen in den USA in den Handel kommen.

RSV ist eine potenziell lebensbedrohliche Atemwegsinfektion, die vor allem kleine Kinder und ältere Erwachsene betrifft. "Ältere Erwachsene, insbesondere solche mit Grunderkrankungen wie Herz- oder Lungenkrankheiten oder einem geschwächten Immunsystem, haben ein hohes Risiko, an RSV zu erkranken", zitiert CNN Dr. Peter Marks, Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research der FDA, aus einer Erklärung.