Jim Cramer enthüllt seine Aktientipps für die drohende US-Schuldenkrise

Konsumgüter, Lebensmittel, Technologie- und Pharmatitel hätten im Falle einer Schuldenkrise in den USA alle Potenzial nach oben, so Cramer. Investoren rät er, sich an der Schuldenkrise von 2011 zu orientieren.

"Wir können die Aktien von buchstäblich jedem Arzneimittelhersteller kaufen", so Cramer. Der Big Player Eli Lilly steche allerdings heraus, da das Unternehmen kurz vor einer seiner größten Markteinführungen seit langem stehe, einem möglicherweise revolutionären Diabetes-Medikament.