Wochentrend im DAX vor Bruch?

Video zur Analyse

Die vergangene Handelswoche war durchweg negativ. Sie verlief in einem klaren Trend ab dem Allzeithoch, was noch in der Woche zuvor erzielt werden konnte und skizzierte sich damit wie in der Wochenendanalyse zur KW26 dargestellt (Rückblick):

Der Index vollzog damit an jedem Tag ein Minus und fiel somit fünf Tage in Folge, wie die Historie des Monats eindeutig aufzeigt - dennoch ist der Index auf Monatssicht noch nicht im Minus:

Es zeigt sich hierbei eine ähnliche Dynamik wie in der zweiten Maihälfte. Auch die Spanne der Abwärtsbewegung lässt sich vergleichen:

Ist damit der optische Boden um 15.700 erneut die "Bremse"? Darauf deutet zumindest das erste Signal aus der Vorbörse hin, was eine Stabilisierung erkennen lässt. Wir notieren bei der Kombination aus den gut sichtbaren Handelszonen und dem Abwärtstrend der Vorwoche recht genau an der Oberseite hin zu einem potenziellen Ausbruch:

Genau dies möchte ich mit Dir besprechen und auch live im Trading der Eröffnung umsetzen. Komm gern in der neuen Woche wieder zum Livetrading hinzu und schau mir über die virtuelle Schulter:

Dies gilt auch für die Wall Street, welche ich mit Dir im Handel ab 15.25 Uhr begleite. Lass uns diesen Markt ebenfalls gern im Livetrading gemeinsam erörtern und Handeln:

Auf die Indizes an der Wall Street bin ich im Video näher eingegangen. Damit kommen wir auf die Termine heute zu sprechen.

Wichtige Termine zum Montag 26.06.2023

Die Woche startet wieder vergleichsweise ruhig und blickt zunächst auf den ifo Index, der in mehreren Ausprägungen die Stimmung der Geschäftslage in Deutschland reflektiert. Er wird weiterhin negativ prognostiziert.

Im weiteren Verlauf gibt es aus den USA Anleihenauktionen und den Dallas Fed Herstellungsindex am Nachmittag.

Alle konkreten Daten und einen ersten Blick auf Dienstag erhältst Du hier:

Auf diese Eckpunkte aus dem Wirtschaftskalender gehen wir im Livestream dann auch entsprechend nach Veröffentlichung noch einmal ein.

Die neue Woche hält zudem weitere Quartalszahlen parat, so zum Beispiel von Micron Technologies oder dem Marktführer für Sportbekleidung Nike. Exemplarisch sind die wichtigsten Termine hier verankert:

Wir sprechen zudem im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Bitte schau auch für weitere Marktanalysen auf meinem Kanal bei YouTube vorbei, wo ich entsprechende Marktupdates platziere:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 66,86 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!