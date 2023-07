Kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine schossen die Notierungen für Weizen an die Verlaufshochs aus 2008 um 1.349 US-Cents hoch, nur wenig später stabilisierte sich der Preis auch schon und ging sogar in einen Abwärtstrend über. Im November letzten Jahres kam es schließlich zu einem Aufwärtstrendbruch, dies sorgte für weitere Verluste auf 573 US-Cents und somit eine wichtige mittelfristige Unterstützung aus Ende 2020. Genau an dieser Stelle läuft nun eine mehrmonatige Bodenbildungsphase ab, die durchaus das Potenzial zu einer mittelfristigen Trendwende besitzt.

