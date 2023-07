DAX-Woche mehrheitlich in Range, kommt nun der neue Move?

Als Video habe ich einige Inspirationen bereits hier verarbeitet:

Mit dem Überschreiten des DAX von 16.000 Punkten ebbte die Dynamik der Bewegung deutlich ab und der Index ging in eine Seitwärtsphase über. Das abgeflachte Momentum ist nun deutlich im Stundenchart zu sehen:

Auf die Nähe zum Allzeithoch und dessen Anziehungskraft hatten wir bereits mit diesem Chartbild in der Morgenanalyse zum 21.07.2023 hingewiesen (Rückblick):

Übergeordnet war dabei das Big Picture erneut mit den Zonen der letzten Monate eine gute Orientierung und gibt weitere Ableitungen, wohin die nächste Bewegung verlaufen könnte. Da eine Seitwärtskonsolidierung oftmals nur eine Pause einer bestehenden Bewegung ist, könnte diese im nächsten Schritt zur 16.300 fortgesetzt werden und das darüberliegende Allzeithoch ebenfalls als Ziel aufgreifen:

Die Unterseite wird meines Erachtens erst wieder spannend, wenn wir einen Schlusskurs unter 16.000 Punkten haben. Damit wäre die aktuelle Range aufgelöst. Im kleineren Zeitrahmen skizziert sich dies wie folgt:

Per Saldo für den Monat Juli ist hierbei keine Bewegung zu sehen. Wir notieren auf dem gleichen Level wie zum Monatsstart. Hier siehst Du die Tageszusammenfassung der jeweiligen Handelstage auf dem Handelsplatz XETRA:

Wie ordnet sich dieses Bild im Wochenvergleich zu den anderen Indizes ein?

Dow Jones besonders stark, weitere Schwäche im Nasdaq

Der Dow Jones vollzieht die Dynamik des Ausbruchs aus seiner Seitwärtszone weiter und hat den Freitag leicht im Plus geschlossen. Damit kann er sich fast an die Spitze der internationalen Indizes setzen:

Im Nasdaq gab es jedoch eine Woche der Konsolidierung, nachdem erst neue Jahreshochs erreicht wurden. Die Quartalszahlen von Tesla und Netflix wurden hier als "Impuls" gesehen, etwas zu korrigieren. Dabei ist jedoch der Aufwärtstrend bisher nicht erreicht worden und damit auch kein größeres Verkaufssignal erfolgt:

Apropos Quartalszahlen: In der neuen Woche erwarten uns eine Vielzahl an Daten, die hier auszugsweise mit Microsoft oder McDonalds und VISA dargestellt sind:

Auf was gilt es noch zu achten?

Termine der neuen Handelswoche

Vor allem die FED-Sitzung am Mittwoch und der EZB-Entscheid am Donnerstag stehen im Itneresse der Marktteilnehmer. Vorher ist jedoch am Montag noch der S&P Global Einkaufsmanager auf der Agenda.

Terminlich ist der Wirtschaftskalender hier verzeichnet und wird für die Folgetage dann entsprechend neu in den Analysen verarbeitet:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

