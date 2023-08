FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten hat der Dax am Donnerstag zugelegt. Im Fokus stand zunächst die Berichtssaison mit allein sieben Konzernen aus dem deutschen Leitindex, der nach einem Sprung über die 16 000-Punkte-Marke gegen Mittag aber nur noch 0,34 Prozent höher stand bei 15 905,77 Punkten. Negative Vorgaben von den Überseebörsen hatten die Anleger zunächst nicht von Käufen abgehalten.

Ask 10,68

Ask 10,68

Ask 10,60

Ask 10,60

Die am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise gelten als die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Woche. Sie sind ein Signalgeber für die US-Notenbank Fed im laufenden Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung.

Siemens verfehlte im abgelaufenen Quartal die Erwartungen von Analysten. Vor allem die Sparte Digital Industries enttäuschte die Marktteilnehmer. Der Kurs der im Dax schwer gewichteten Aktien rutschte um sechs Prozent ab.

Höhere Preise und geringere Schäden durch Naturkatastrophen trieben den Versicherer Allianz im zweiten Quartal überraschend stark an. Die Titel gewannen im Dax 3,1 Prozent. Auch für Munich Re ging es nach Zahlenvorlage um 2,3 Prozent hoch. Mit plus 3,6 Prozent schnitten Hannover Rück noch besser ab. Der Rückversicherer hatte bereits am Vortag über seine Geschäftsentwicklung berichtet.

Für die Titel des Rüstungskonzerns Rheinmetall ging es um 2,8 Prozent nach unten. Die Marge der Düsseldorfer blieb im zweiten Quartal unter dem Jahresziel.

Im MDax verloren die Aktien von SMA Solar mehr als acht Prozent. Im Blick steht die Auftragslage des Herstellers von Solar-Wechselrichtern. Die Anteilsscheine von Jungheinrich sackten nach dem Quartalsbericht um sieben Prozent ab. Analyst Alexander Hauenstein von der DZ Bank erinnerte daran, dass Konkurrent Kion seine Jahresziele erhöht hatte. Die bloße Bestätigung von Jungheinrich könnte da für Verstimmung sorgen.

Für die Papiere des Industriekonzerns Thyssenkrupp und des Bremsen-Herstellers Knorr-Bremse ging es nach Quartalszahlen jeweils um mehr als dreieinhalb Prozent hoch.

Im Nebenwerteindex SDax profitierte der IT-Sicherheitsdienstleisters Secunet von einer Belebung der Geschäfte im zweiten Quartal nach dem schwachen Jahresbeginn. Der Kurs zog um gut zwölf Prozent an./ajx/mis

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---