Neuer technischer Bericht enthüllt vielversprechende Uranvorkommen im Projekt 'Key Lake South' in Kanada

Die kanadische Firma Traction Uranium Corp. hat den technischen Bericht für ihr Projekt "Key Lake South" fertiggestellt. Der Bericht wurde von Aurora Geosciences Ltd. gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Das Unternehmen ist im Bereich der Mineralexploration und Erschließung von Uranvorkommen tätig und besitzt drei Uranprojekte in der Region Athabasca in Kanada.Das Programm für das Jahr 2023 umfasste ein Diamantkernbohrprogramm mit 12 Bohrungen und einer Gesamtlänge von 1.838 Metern. Dabei wurden zahlreiche Ziele im nordöstlichen Bereich des Konzessionsgebiets überprüft. In jedem Bohrloch wurde eine Gammastrahlenmessung durchgeführt, um nach radioaktivem Material zu suchen.Der technische Bericht zeigt, dass die Mehrzahl der anomalen Thorium-Abschnitte in Zusammenhang mit Seltenerdmetallen steht und lokal stark anomale Gehalte aufweist. Diese Abschnitte sind hauptsächlich in Pegmatiten beherbergt, können aber auch in Amphibolit und tektonisch eingebetteten Abschnitten vorkommen. Der nordwestliche Bereich des Konzessionsgebiets wurde als der günstigste Bereich für Uran- und Seltenerdmetall-Mineralisierungen identifiziert.Der Bericht empfiehlt ein übertägisches geochemisches Programm, um die Mineralisierung in den Deckschichten zu überprüfen und die laterale Ausdehnung der Mineralisierung zu bestimmen. Es wird auch empfohlen, weitere geologische Kartierungen in Gebieten durchzuführen, in denen das Grundgebirge oder Geschiebe aufgeschlossen ist.Das Konzessionsgebiet "Key Lake South" liegt südwestlich der Uranaufbereitungsanlage "Key Lake" in der Provinz Saskatchewan. Es befindet sich am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens, das für seine hochgradigen Uranvorkommen bekannt ist. Das Projekt hat Potenzial für weitere hochgradige Uranvorkommen.Die Traction Uranium Corp. bietet derzeit gute Renditeaussichten und ist ein vielversprechendes Unternehmen im Bereich der Uranbergbau- und Explorationsunternehmen. Es ist jedoch zu beachten, dass das Unternehmen noch keine Umsätze aufweist und sich auf Early Stage Level befindet, was mit erhöhten Risiken verbunden ist. Investoren sollten die Risiken sorgfältig abwägen und sich vor einer Anlageentscheidung weitergehend beraten lassen.

Die Traction Uranium Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,50 % und einem Kurs von 0,430EUR gehandelt.