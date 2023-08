Tuya Smart präsentiert auf der IFA 2023 innovative Energiesparlösungen zur Förderung eines umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Lebensstils

BERLIN, 14. August 2023 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Serviceanbieter in der IoT-Entwicklung, wird auf der IFA 2023 in Berlin vertreten sein, um mehrere Tuya-basierte intelligente Produkte und Lösungen unter dem Motto „Driving Low-carbon Living with loT" (Förderung eines kohlenstoffarmen Lebensstils mithilfe von loT) vorzuführen. Tuya wird seine Lösungen am Stand 114 in Halle 25 der Messe Berlin vorstellen.

Vielseitiger Akteur: Die vielen Energiesparlösungen von Tuya