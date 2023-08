High Tide wird Geschäftsergebnis für das dritte Quartal 2023 bekannt gegeben

CALGARY, AB, 24. August 2023 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. Juli 2023 endende Geschäftsquartal am Donnerstag, den 14. September 2023 nach Börsenschluss bekannt geben wird. Die Finanz- und Betriebsergebnisse von High Tide für das dritte Geschäftsquartal 2023 wird auf SEDAR und EDGAR sowie auf der Webseite des Unternehmens unter https://hightideinc.com/invest veröffentlicht.

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 2023 wird High Tide am Freitag, den 15. September 2023, um 11:30 Uhr (ET) einen Webcast mit President und Chief Executive Officer Raj Grover sowie Sergio Patino, Chief Financial Officer, abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens und die Planung für den Rest des Jahres 2023 zu erörtern.

Webcast-Link für die Ergebnisveranstaltung von High Tide:

https://events.q4inc.com/attendee/996785173

Einwahlnummern:

Kanada (gebührenfrei): 1 833 950 0062

Kanada (Ortsgebühr): 1 226 828 7575

Vereinigte Staaten (Ortsgebühr): 1 404 975 4839

Vereinigte Staaten (gebührenfrei): 1 833 470 1428

Zugangscode für Teilnehmer: 457161

Die Teilnehmer müssen den Teilnehmer-Zugangscode eingeben, bevor sie von einem Live-Operator empfangen werden.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 155 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.