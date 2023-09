KI zusammen mit Bitcoin: Cathie Wood sieht Mega-Potenzial!

Auf X erklärte die US-Starinvestorin am Samstag: "Die Konvergenz zwischen Bitcoin und KI könnte die Art und Weise, wie Unternehmen sich organisieren, verändern und zu einem Einbruch der Kosten und einer Explosion der Produktivität führen. Ich war überwältigt von den Möglichkeiten. Hört den Podcast am Donnertag".

Cathie Wood, CEO von ARK Invest, äußerte sich kürzlich auf X (ehemals Twitter) sehr optimistisch über die zunehmende Überschneidung von Bitcoin und künstlicher Intelligenz (KI). Weitere Einzelheiten wird sie am Donnerstag in einem Bitcoin-Podcast auf ihrem YouTube-Kanal bekanntgeben.

Cathie Wood gilt sowohl als Bitcoin-Befürworterin als auch als erfolgreiche KI-Investorin. Ihr KI-ETF, der ARK Disruptive Innovation ETF, hat in diesem Jahr mehr als 43 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Der Nasdaq 100 hat im selben Zeitraum nur rund 42 Prozent an Wert gewonnen.Wood ist auch in digitale Vermögenswerte wie Coinbase und Robinhood investiert und versucht, einen Bitcoin-ETF aufzulegen.

Die US-Starinvestorin fiel in der Vergangenheit auch immer wieder durch extrem bullishe Bitcoin-Prognosen auf. In ihrer im August veröffentlichten Studie 'Big Ideas' erklärte sie, dass der Bitcoin bis 2030 auf 1,5 Millionen US-Dollar pro Coin steigen könnte.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion