Verkauf von Fußballclub ManU könnte scheitern – Aktie bricht ein

Der Aktienkurs von Manchester United hat im US-Handel am Dienstag einen Rekordeinbruch verzeichnet. Auslöser war ein Bericht, wonach der britische Kult-Fußballclub von der Börse genommen werden könnte.

Bis Handelsschluss in New York büßten die Titel 18,2 Prozent an Wert ein und schlossen bei 19,35 US-Dollar. Das ist der stärkste Rückgang seit dem Börsengang im August 2012. Die größte Talfahrt zuvor war zu Beginn der Corona-Pandemie am 12. März 2020, als der Aktienkurs um 13,8 Prozent abgerutscht war.