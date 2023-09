Ölpreis steigt auf Zehnmonatshoch - Chancen auf 100-Dollar-Marke

Der Ölpreis legt weiter zu: Nachdem der Preis pro Barrel der Nordseesorte Brent, der als Benchmark für den Ölpreis gilt, in den vergangenen zwei Monaten um insgesamt 19 Prozent anstieg, erreichte er am Montagvormittag dann mit knapp 94 US-Dollar sein Zehnmonatshoch. Experten sehen immer noch Luft nach oben: Die Chancen stünden gut, dass Brent in diesem Monat die 100-Dollar-Marke erreiche, schreibt etwa der Guardian. Was den Preis besonders antreibt: Saudi-Arabien und Russland kündigten vergangene Woche an, ihre Lieferungen knappzuhalten. Dem Guardian zufolge soll Saudi-Arabien schon Anfang September Förderkürzungen um insgesamt 1,3 Mio. Barrel pro Tag (bpd) bis zum Ende des Jahres beantragt haben, um schneller die weltweiten Lagerbestände abzubauen. Russland dagegen wolle mit seinen Lieferkürzungen die Preise ankurbeln.

Auf die Ankündigung der beiden Länder reagierte die Internationale Energieagentur (IEA) prompt. Nur einen Tag danach veröffentlichte sie einen Bericht, indem sie warnte, die anhaltenden Angebotskürzungen der beiden Opec+-Führer würden zu einem "erheblichen Angebotsdefizit" und zum größten Versorgungsengpass seit mehr als einem Jahrzehnt führen. Gleichzeitig rechnen Experten mit einer anhaltend hohen Ölnachfrage aus China, wo derzeit verstärkt die Konjunktur stimuliert werde. Dies stelle eine erhebliche Gefahr für die anhaltende Preisvolatilität dar.