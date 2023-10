Starker Rebound bei Siemens-Energy-Aktie: Doch kein Geld vom Staat?

Joe Kaeser äußerte in einem Gespräch mit der Welt am Sonntag: "Wenn man als Anleger 'Staatshilfe' liest, dann ist Panik vorprogrammiert. Insbesondere in einem ohnehin schon hoch nervösen Markt." Er klärte auf, dass es in den Verhandlungen mit der Bundesregierung in erster Linie um Bürgschaften gehe, die entscheidend für das zukünftige Wachstum von Siemens Energy seien. "Das Unternehmen benötigt erkennbar kein Geld vom Staat", so Kaeser.

Er gestand jedoch auch, dass der Windenergiebereich von Siemens Gamesa mit beträchtlichen Schwierigkeiten zu kämpfen habe. "Bei Wind ist die Situation sehr ernst. Die ganze Branche macht horrende Verluste."