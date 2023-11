Morgan-Stanley-Analyst Stephen Grambling behält seine positive Einschätzung für die Aktie des Sportwettenunternehmens Draftkings bei. Dies folgt auf die Veröffentlichung von langfristigen Zielen des Unternehmens, die über den Konsens hinausgehen. Grambling sieht ein Kursziel von 70 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von über 91 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Trotz eines Anstiegs der Aktien von Draftkings um über 220 Prozent in diesem Jahr, hat die Investorin Cathie Wood in den letzten Monaten regelmäßig Aktien des Unternehmens verkauft. Draftkings hat seit dem zweiten Quartal 2022 in jedem Quartal geringere Verluste gemeldet und ein Umsatzwachstum von 57 bis 88 Prozent in den letzten vier Quartalen verzeichnet. Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen im Jahr 2025 Gewinne erzielen wird.