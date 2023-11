Die neuen Akkus bringen also ein großes Potenzial mit sich. Zunächst sollen die Northvolt-Batterien zwar lediglich Energie speichern. Doch dem Handelsblatt liegen Informationen vor, dass die Batterien schon 2027 in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen könnten. Für diese Zwecke baut das Unternehmen gerade zwei neue Produktionsstätten in Heide sowie im polnischen Danzig. Das freut vor allem Volkswagen: Die Wolfsburger sind neben Goldman Sachs die größten Anteilseigner am schwedischen Start-Up.

Der grundlegende Vorteil von Natrium: Der Rohstoff kommt als Salz nahezu unbegrenzt vor und ist dementsprechend günstig. Dazu ist die Produktion weit weniger umweltschädlich und die Batterien sind robuster bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Das hat auch andere Hersteller dazu veranlasst, sich auf Natrium-Ionen zu fokussieren – insbesondere nach dem Lithium-Preisschock im vergangenen Jahr. Bereits seit März verbaut der chinesische Autohersteller JAC Natrium-Batterien in seinen Autos. Und auch der Batteriehersteller CATL bietet bereits solche Batterien an. Der Vorteil der Northvolt-Batterie: Sie kommt vollständig ohne Nickel, Mangan, Kobalt und Lithium aus – Rohstoffe, die vor allem China kontrolliert.

Die Batterie macht etwa 40 Prozent der Kosten eines Elektroautos aus. Besonders hier können Hersteller also einsparen – die Natrium-Batterie könnte das möglich machen. Das Problem: Die Batterien können auf der Langstrecke oder in Fahrzeugen mit sehr hoher Leistung noch nicht mit der bisherigen Technologie mithalten. Es braucht also weitere Verbesserungen, bis die Lithium-Akkus Geschichte sind.

Tipp aus der Redaktion: Die Top 3 Dividendenaktien für 2024: Drei Dividendenperlen mit attraktiven Renditen! Fordern Sie hier den neuen kostenlosen Sonderreport von Bryan Perry an und erfahren Sie, wie Sie monatlich hohe Dividendenerträge für Ihr eigenes Depot generieren können.

(mo) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion