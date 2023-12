Nach zwei Jahren Verzögerungen und Produktionsproblemen hat Tesla gestern Abend endlich die ersten Cybertrucks an die Kunden ausgeliefert.

Tesla-Chef Elon Musk übergab am Donnerstag eine Handvoll Fahrzeuge an ihre neuen Besitzer, darunter Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian. Die Übergabe im Tesla-Hauptquartier in Austin war Teil einer live gestreamten Einführungsveranstaltung auf X, der Social-Media-Plattform, die Musk gehört.

Der Cybertruck, dessen Design an Science-Fiction-Filme wie Blade Runner erinnert, ist in drei Konfigurationen erhältlich: Heckantrieb, Allradantrieb und das sogenannte Cyberbeast. Die billigste Version des Cybertrucks wird 60.990 US-Dollar kosten und liegt damit mehr als 50 Prozent über dem Preis, den Musk bei der Ankündigung des Fahrzeugs im Jahr 2019 genannt hatte. Diese Version, ein Modell mit Hinterradantrieb und einer Batteriereichweite von 250 Meilen, wird nicht vor 2025 erhältlich sein. Für die beiden teureren Modelle, darunter das Cyberbeast mit einem Preis von fast 100.000 US-Dollar, bietet Tesla die Auslieferung im nächsten Jahr an.