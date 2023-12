Der Analyst Jason Bedford warnt vor einer möglichen Krise in der chinesischen Treuhandbranche, die ein Volumen von 2,9 Billionen US-Dollar hat. Nach der Analyse von 55 Jahresabschlüssen von Treuhandgesellschaften für das Jahr 2022 stellte er fest, dass 14 von ihnen notleidende und besonders erwähnenswerte Vermögenswerte (Special Mention Assets, SMA) auswiesen, die mehr als ein Drittel ihres Gesamtvermögens ausmachten. SMAs sind ein Indikator für potenzielle Schwachstellen, die zu einer Verschlechterung der Rückzahlungsaussichten führen können. Bedford vermutet, dass auch viele der 13 Unternehmen, die keinen Bericht vorgelegt haben, in Schwierigkeiten sein könnten. Die Branche, die erhebliche Kredite an in Not geratene Immobilienentwickler vergeben hat, zeigt bereits erste Risse. Bedford prognostiziert, dass die Ära der Hochzinskredite an Immobilienentwickler, die lange Zeit ein Standbein vieler Treuhandgesellschaften waren, zu Ende gehen könnte. Die jüngsten Entwicklungen, einschließlich einer strafrechtlichen Untersuchung des Geldverwaltungsgeschäfts von Zhongzhi und einem aufgedeckten Fehlbetrag von 36,4 Milliarden US-Dollar in der Bilanz des Schattenbankriesen, zeigen die zunehmenden Risiken in diesem Sektor.