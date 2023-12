In den letzten sechs Wochen hat die Markterholung fast alle Sektoren aus einigen sehr bärischen Abwärtstrends herausgeholt, darunter auch die Finanzwerte. Obwohl es angesichts der besseren Konjunktur- und Zinsaussichten gute Gründe gibt, in Bankaktien zu investieren, müssen die Regionalbanken noch einige große Hürden überwinden, damit der Sektor langfristig auf soliden Füßen steht.

Die Regionalbanken mussten mit ansehen, wie Kunden Einlagen in Höhe von Hunderten von Milliarden US-Dollar von ihren Konten abgezogen haben, um sich an den Geldmärkten bei großen Brokern wie Schwab höhere Zinsen zu sichern.

Die Regionalbanken kauften Hunderte von Milliarden US-Dollar an niedrig verzinsten, langlaufenden Staatsanleihen, als die US-Notenbank (Fed) das System, während der COVID-19-Pandemie überschwemmte, was zu massiven unrealisierten Verlusten von 30–40 Prozent in ihren Bilanzen führte.

Die Regionalbanken haben über 1,5 Billionen US-Dollar an gewerblichen Immobilienkrediten in ihren Büchern, die alle zwischen 2024 und 2027 refinanziert werden müssen.

Nach der Bankenkrise im Frühjahr 2023, bei der die Fed und der US-amerikanische Einlagensicherungsfonds FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) mit einer Rettungsaktion in Höhe von mehr als 500 Milliarden US-Dollar und einer Garantie für alle Einlagen eingreifen mussten, müssen die Regionalbanken derzeit strengere Regulierungsvorschriften und strengere Kreditvergabekriterien für Unternehmen und Privatpersonen bewältigen.

Die regionalen Banken sehen sich nun mit einer stark inversen Renditekurve konfrontiert, bei der sich die niedrigeren Zinssätze auf die Nettozinsmarge (NZE) auswirken. Die NZE ist eine Kennzahl, die die Nettozinserträge, die ein Finanzunternehmen mit Kreditprodukten wie Darlehen und Hypotheken erzielt, mit dessen Zinsaufwand vergleicht, also den Zinsen, die es den Inhabern von Sparkonten und Einlagenzertifikaten (CDs) zahlt. Der Diskontsatz, den die Banken an die Fed zahlen, um sich Geld zu leihen, liegt derzeit bei 5,5 Prozent. Da die Kreditzinsen entlang der Zinsstrukturkurve sinken, werden die Gewinne geschmälert.



Für das Jahr 2023 meldete der US- Einlagensicherungsfonds FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) fünf Insolvenzen von Regionalbanken mit einem Gesamtkapital von 753 Milliarden US-Dollar, die durch Beschlagnahme und Verkauf von Vermögenswerten abgewickelt werden mussten.

Quelle: https://www.fdic.gov/bank/historical/bank/bfb2023.html

Der KBW Nasdaq Regional Banking Index (KRW) soll die Wertentwicklung von US-Unternehmen widerspiegeln, die als regionale Banken oder Sparkassen tätig sind. Aus dem nachstehenden Ein-Jahres-Diagramm ist unschwer zu erkennen, dass die Markteuphorie der letzten zwei Monate den Index wieder dorthin gebracht hat, wo er im März, ausgelöst durch die Insolvenzen der Silicon Valley Bank, der Signature Bank und der First Republic Bank, eingebrochen war.

Quelle: www.bigcharts.com

Auch der SPDR Regional Banking ETF (KRE) weist ein sehr ähnliches Diagramm auf, das einen wichtigen technischen Widerstand knapp über dem gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt (schwarze Linie) zeigt. Die Bedingungen, die es den regionalen Banken in diesem Jahr schwer gemacht haben, haben sich nicht verbessert, außer der Annahme, dass sie sich 2024 verbessern werden.

Die Kehrtwende der Fed, die zu massiven Leerverkäufen geführt hat, und die Vorstellung, dass Verbraucher- und Unternehmenskredite zu günstigeren Konditionen vergeben werden, sind schwer zu widerlegen. Ich denke jedoch, der Elefant im Raum ist das Dilemma der Refinanzierung von Gewerbeimmobilien, mit dem die regionalen Banken konfrontiert sind. In den US-Großstädten sind die Bewertungen von Gewerbeimmobilien aufgrund der enorm hohen Leerstandsquoten um bis zu 50 Prozent gesunken. Der amerikanische Büromarkt befindet sich immer noch mitten in einer großen Korrektur.

Laut Capital Economics befindet sich der Büroimmobilienmarkt in den USA immer noch inmitten einer großen Korrektur, und Bürogebäude haben noch einen weiteren Preissturz von 20 Prozent vor sich. „Das anhaltend schwache Wachstum und die hohen – wenn auch bald sinkenden – Zinssätze sind weiterhin ein Problem für die Immobilienwerte“, teilte das Forschungsunternehmen am vergangenen Freitag mit. „Inzwischen müssen Immobilienbesitzer, die ihre Hypotheken refinanzieren können, dies zu wesentlich höheren Zinssätzen tun. Einige Ökonomen warnen, dass dies eine Welle notleidender Schulden auslösen könnte, da in den nächsten Jahren rund 1,5 Billionen US-Dollar an Schulden für Gewerbeimmobilien fällig werden."

In Anbetracht der Tatsache, dass der Markt diese Risiken offenbar ignoriert, könnte man argumentieren, dass der jüngste Anstieg im regionalen Bankensektor, nach einer rasanten Rallye bei den großen Durchschnittswerten, eine erstklassige Gelegenheit für Leerverkäufe bietet. Ich will damit nicht sagen, dass wir uns gegen den Markt oder die Fed stellen sollen, aber es gibt einige tiefgreifende Probleme bei den Regionalbanken, die wahrscheinlich das künftige Umsatz- und Gewinnwachstum dämpfen. Und, wenn die Gewinnmitnahmen einsetzen - und das werden sie, können mit Short-Wetten hohe Gewinne erzielt werden.

Autor: Bryan Perry

Neugierig geworden? Unser kostenloser Newsletter liefert Ihnen jeden Tag fundierte Marktanalysen, strategische Anlagetipps und exklusive Einblicke in die profitabelsten Handelsmöglichkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt am besten gleich anmelden!

Erfahren Sie hier mehr zu Bryan Perrys Börsendienst "CASH MACHINE"