Die Einführung des BlackRock Bitcoin ETF könnte eine wichtige Entwicklung in der Welt der Kryptowährungen darstellen. Laut Bloomberg-Analyst James Seyffahrt nimmt BlackRock derzeit letzte Anpassungen an seinem Entwurf für den ETF vor. Das Unternehmen favorisiere eine Cash-Variante des ETFs, um regulatorische Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes und möglicher Marktmanipulationen auszuräumen.

Diese Cash-Variante des ETFs würde bedeuten, dass bei der Auflegung neuer ETF-Anteile die beteiligten Parteien Barreserven halten und diese an den Emittenten überweisen müssen. Der Emittent gibt dann die Anteile an die Beteiligten aus. Es gab Befürchtungen, dass der ETF nur mit Bargeld und nicht, wie zuvor angenommen, mit Bitcoin gedeckt sein könnte. Bloomberg-Analyst Eric Balchunas stellte jedoch klar, dass der ETF zunächst mit Barreserven aufgelegt und dann in Bitcoin umgewandelt wird.

Die letzte Phase vor der Zulassung

BlackRock drückt bei der Entwicklung seines Bitcoin-ETFs weiter aufs Gaspedal. Offenbar will das Unternehmen noch vor den Weihnachtsfeiertagen für klare Verhältnisse sorgen. In dem Antrag von BlackRock heißt es: "Es werden keine Anteile ausgegeben, bis der Bitcoin Custodian oder der Prime Execution Agent die entsprechende Anzahl an Bitcoins dem Trust zugewiesen hat".

Die Kryptowährungsbranche wartet seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, auf die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs. Die SEC hatte sich lange gegen eine Zulassung gesträubt, doch die steigende Zahl der Anträge und das wachsende Investoreninteresse scheinen die Behörde nun in Zugzwang gebracht zu haben. Marktbeobachter rechnen mit einer Zulassung des BlackRock Bitcoin ETF Anfang Januar 2024.

Einfluss auf den Bitcoin-Kurs

Der Bitcoin-Kurs hat bisher verhalten auf die Entwicklungen reagiert. Am Mittwochnachmittag liegt er leicht im Plus. Ein Bitcoin kostet aktuell 43.157 US-Dollar. Die Zulassung des BlackRock Bitcoin ETF könnte jedoch einen signifikanten Einfluss auf den Markt haben, da sie institutionellen Anlegern den Zugang zu Bitcoin-Investments erleichtern würde.

Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion