Das deutsche Solar-Start-up Enpal hat den Großteil seines Bestandsgeschäfts, einschließlich 60.000 installierter Solaranlagen und zugehöriger Infrastruktur, für 160 Millionen Euro an die Infrastrukturinvestoren Equitix und Keppel verkauft. Der Erlös soll in neue Projekte fließen. Diese Strategie markiert einen neuen Ansatz in der Start-up-Finanzierung, insbesondere in einer Zeit, in der Investitionen in grüne Technologien in Deutschland um 17 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zurückgegangen sind. Enpal, das als Leasinggesellschaft für Solaranlagen fungiert und mit 2,3 Milliarden Euro bewertet wird, finanziert seine Anlagen zu 90 Prozent mit Bankkrediten und zu zehn Prozent mit Eigenkapital. 90 Prozent dieses Eigenkapitals wurden nun an Equitix und Keppel verkauft. Trotz der Beteiligung dieser Fonds bleibt Enpal der Hauptansprechpartner für seine Kunden. Enpal ist das erste Unternehmen in Europa, das dieses Finanzierungsmodell nutzt.