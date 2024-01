Die Fed und die US-Wahlen werden zwei entscheidende Faktoren für die Aktienmärkte im Jahr 2024, so viel scheint klar. Derzeit ist die Euphorie der Aktienmärkte riesig - man rechnet mit mindestens sechs Zinssenkungen durch die Fed, ohne dass die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen würde. Das aber ist unwahrscheinlich: entweder wird es weniger Zinssenkungen geben, weil es wirklich zu einer weichen Landung der US-Wirtschaft kommt. Oder die Rezession wird die optimistischen Annahmen der Märkte enttäuschen und die derzeit hohen Bewertungen der US-Märkte in Frage stellen. Während Anfang 2023 der Pessimismus riesig war, so herrscht Anfang 2024 nun ein gigantischer Goldilocks-Optimismus. In der Regel passiert dann das Gegenteil der extremen Stimmungslage..

Hinweise aus Video:

Das Video "Aktienmärkte 2024: Fed und US-Wahlen als entscheidende Faktoren!" sehen Sie hier..