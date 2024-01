In einem Interview mit Yahoo Finance sagte Mayo kürzlich, dass die Citi der Bank "die Eingeweide herausreißt" und "eine Umstrukturierung durchführt, wie sie es in der modernen Geschichte noch nicht getan hat".

"Die Citi ist die Bank mit der schlechtesten Effizienz, den höchsten Renditen und der schlechtesten Aktienbewertung, aber schrittweise Veränderungen können einen großen Unterschied ausmachen", erklärt Mayo weiter. Wenn der Analyst mit seinen Prognosen falsch lag, kontert er gerne: "Der Markt irrt sich, ich irre mich nicht."

"Die Anleger sagen uns immer wieder: 'Reden Sie nicht mit mir über Citigroup!' Wir sind der Meinung, dass diese negative Stimmung ein günstigeres Umfeld für eine potenzielle Verdopplung der Aktie auf Sicht von drei Jahren schafft. Die Citi durchläuft angesichts der Vereinfachung der Organisation, der Umstrukturierung und der Aufgabe von Geschäftsbereichen die größte Neustrukturierung seit Jahrzehnten. Wir stimmen nicht mit den vielen Anlegern überein, die sagen, dass Citi unkontrollierbar, nicht quantifizierbar und/oder nicht investierbar ist." so Mayo.

Citi wird am Freitag gemeinsam mit anderen großen US-Banken die Earnings für das vergangene Quartal präsentieren.

Die Citigroup Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 52,90USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

